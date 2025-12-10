Зеленский утвердил бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом

Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в размере $47,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

3 декабря Рада приняла проект бюджета на 2026 год. За него голосовали в большинстве депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" выступили против практически в полном составе.

Бюджет предполагает в будущем году доходы в размере около $69 млрд, расходы - около $116 млрд. Дефицит бюджета в размере $47,5 млрд, что составляет порядка 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые в Киеве ожидают от западных партнеров.

Вместе с тем некоторые депутаты Рады обращают внимание, что у украинских властей нет гарантий со стороны Запада, что эти средства будут получены в необходимом объеме.