Исландия не направит своего исполнителя для участия в песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в 2026 году в Вене, из-за допуска Израиля к смотру. Об этом информировала австрийская газета Der Standard.

Как сообщает издание со ссылкой на исландского вещателя RÚV, страна станет пятым участником Европейского вещательного союза, которая по этой причине воздержится от участия в конкурсе. Ранее о таких же планах заявили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

Юбилейный 70-й конкурс эстрадной песни "Евровидение" состоится в Вене в 2026 году. Ряд стран бойкотируют мероприятие из-за действий Израиля в секторе Газа.

Некоторое время назад Европейский вещательный союз, занимающийся организацией "Евровидения", отменил намеченное на ноябрь голосование о допуске Израиля к участию в конкурсе ввиду прогресса в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.