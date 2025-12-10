Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский провел параллель между политиками Евросоюза и "андроидами, несущими запись", после заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на сопредельные страны.

"Нет, это даже не "методичка". Мне кажется, они андроиды, несущие запись", - указал он в своем Telegram-канале, реагируя на слова главы финского МИД.

Ранее Валтонен заявила, что якобы "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".

"Финка слово в слово - за "главой МИД" ЕС эстонкой Каей Каллас. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума", - написал Мединский.