Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Политика
Политика
Мединский сравнил европейских политиков с "андроидами, несущими запись"
10 декабря 2025 / 20:59
Мединский сравнил европейских политиков с "андроидами, несущими запись"
© Сергей Петров/ ТАСС

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский провел параллель между политиками Евросоюза и "андроидами, несущими запись", после заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на сопредельные страны.

"Нет, это даже не "методичка". Мне кажется, они андроиды, несущие запись", - указал он в своем Telegram-канале, реагируя на слова главы финского МИД.

Ранее Валтонен заявила, что якобы "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".

"Финка слово в слово - за "главой МИД" ЕС эстонкой Каей Каллас. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума", - написал Мединский. 

