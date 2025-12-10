Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 00:16
КОТИРОВКИ
USD
11/12
77.8998
EUR
11/12
91.3806
Новости часа
В Московский Кремль доставили главную новогоднюю ель Мединский сравнил европейских политиков с "андроидами, несущими запись"
Москва
11 декабря 2025 / 00:16
Котировки
USD
11/12
77.8998
0.0000
EUR
11/12
91.3806
0.0000
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
В Московский Кремль доставили главную новогоднюю ель
10 декабря 2025 / 22:33
В Московский Кремль доставили главную новогоднюю ель
© Эмиль Вильданов/ ТАСС

В столицу доставили главную новогоднюю ель из Рузского округа Московской области, сообщает ТАСС.

"Лесную красавицу к месту назначения доставили в целости и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не ломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка, на радость детям и взрослым", - отметил Дед Мороз, который привез новогоднее дерево из Подмосковья за рулем автопоезда.

По его словам, путь из Рузского округа до Кремля составил около 80 км, транспортировка прошла без затруднений.

После того, как Дед Мороз передал подорожную грамоту сотруднику службы охраны Кремля, автопоезд въехал в ворота Спасской башни под бой курантов в 22:00.

100-летняя ель высотой 26 м была выбрана отборочной комиссией за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.

Ель спилили 8 декабря в деревне Землино. К 25 декабря ее установят и украсят. В Управлении делами президента РФ сообщали, что после праздников дерево традиционно будет отправлено на переработку, а семена из его шишек будут посажены по всей России. 

Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
22:33
В Московский Кремль доставили главную новогоднюю ель
20:59
Мединский сравнил европейских политиков с "андроидами, несущими запись"
20:45
Исландия отказалась от участия в "Евровидении-2026"
20:31
Зеленский утвердил бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом
20:15
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
19:57
Le360: в Марокко число погибших при обрушении домов достигло 22
19:45
Первое аэротакси в Британии появится в 2029 году
19:30
Президентом Швейцарии в 2026 году станет глава Минэкономики
19:15
Медведев: с начала года в армию РФ поступило свыше 400 тыс. контрактников
18:59
Греф ожидает, что рост экономики России в 2026 году составит около 1%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения