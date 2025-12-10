В Московский Кремль доставили главную новогоднюю ель

В столицу доставили главную новогоднюю ель из Рузского округа Московской области, сообщает ТАСС.

"Лесную красавицу к месту назначения доставили в целости и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не ломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка, на радость детям и взрослым", - отметил Дед Мороз, который привез новогоднее дерево из Подмосковья за рулем автопоезда.

По его словам, путь из Рузского округа до Кремля составил около 80 км, транспортировка прошла без затруднений.

После того, как Дед Мороз передал подорожную грамоту сотруднику службы охраны Кремля, автопоезд въехал в ворота Спасской башни под бой курантов в 22:00.

100-летняя ель высотой 26 м была выбрана отборочной комиссией за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.

Ель спилили 8 декабря в деревне Землино. К 25 декабря ее установят и украсят. В Управлении делами президента РФ сообщали, что после праздников дерево традиционно будет отправлено на переработку, а семена из его шишек будут посажены по всей России.