Зеленский намерен саботировать президентские выборы

Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов на Украине. "Я ожидаю предложений от партнеров, я ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", — сказал он. Для их проведения, по его словам, необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли отдать свой голос. Как правило, именно отсутствием двух этих условий украинские власти объясняют отказ от проведения выборов, хотя срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года.

Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу — обеспечить безопасность их проведения. Как он утверждает, в таком случае выборы можно будет подготовить в течение 60–90 дней.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью газете Politico, что "подходящий момент" для проведения президентских выборов на Украине уже настал. "Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор", — сказал американский лидер. Как он отметил, отсутствие такого голосования говорит о том, что демократии на Украине нет.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что «Киев хочет использовать предлог выборов для того, чтобы получить перемирие. Зеленский сказал, что к выборам готов, только нужно остановить боевые действия, обеспечить голосование за счет Европы и за счет союзников по НАТО. То есть он высказал условия абсолютно не реализуемые. А во-вторых, эти условия отрицают, какой бы то ни было сейчас суверенитет Украины. И понятно, что все эти заявления ровно для того, чтобы выборы саботировать, но при этом постараться переложить ответственность на Россию».

Эксперт подчеркнул, что «пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу четко заявил, что Россия ведет переговоры по установлению мира на Украине, а не перемирия. Так что позиция Москвы ясно озвучена, что Россия за переговоры о долгосрочном мире, а не о перемирии».