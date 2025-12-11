Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
НАТО важен для США как инструмент сдерживания России
Мнение политолога Алексея Зудина
11 декабря 2025 / 11:49
НАТО важен для США как инструмент сдерживания России

Страны - члены НАТО не имеют плана действий на случай выхода США из военного альянса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, дипломаты блока интерпретируют соответствующие сигналы из Вашингтона не как подготовку к реальным действиям, а лишь как сигнал для ЕС о переориентации внешней политики страны на азиатский и арктический регионы.

Неназванный дипломат альянса утверждает, что НАТО не может планировать будущее после ухода крупнейшего партнера в виде Соединенных Штатов поскольку "это противоречило бы самой цели военного блока".

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил законопроект, согласно которому США должны выйти из Североатлантического альянса. Согласно тексту законопроекта, "членство в НАТО не отвечает интересам страны в сфере национальной безопасности". Когда документ может быть рассмотрен Палатой представителей, пока не уточняется. Перед этим законопроект должен получить одобрение ее профильных комитетов.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что «выход США из НАТО маловероятен. Все действия, которые США и президент Трамп предпринимают по поводу данного вопроса – это скорее обозначение переговорной позиции США с европейскими участниками НАТО. США нужно своих союзников европейских построить, принудить их делать то, что США считают правильным.  А для этого используются различного рода действия и заявления. США нужно переподчинить европейских союзников по НАТО на новой основе. Вашингтон заинтересован в том, чтобы НАТО сохранялось в новом виде, преобразованном трамповской командой. Для них невыгодно уходить из Европы потому, что НАТО означает американское присутствие в Европе. И надо полагать, что США стремятся к тому, чтобы уравновесить, сочетать нормализацию, как они пишут, отношений с Россией, с сохранением тех инструментов «холодной войны», которые могут быть использованы для сдерживания России. А уход из НАТО будет означать, что США лишаются такого инструмента, который позволит им обеспечивать сдерживание России, и для них это очень важно. Сейчас многие находятся под впечатлением новой Стратегии национальной безопасности США, но не надо забывать, что в своих публичных заявлениях ранее Трамп и некоторые другие представители его команды обозначали Россию как соперника».          

