Мирошник: 38 человек стали жертвами атак ВСУ в ноябре

Более 250 мирных жителей пострадали, 38 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ноябре. Об этом информировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

"В ноябре 2025 года от атак ВФУ пострадали по меньшей мере 300 мирных жителей России: ранения различной степени тяжести получили 262 человека, погибли 38. Среди трех сотен жертв украинской агрессии - 21 несовершеннолетний: травмы и увечья получили 20 детей и подростков, один ребенок умер", - указал он.

Всего, начиная с 17 февраля 2022 года, в результате действий киевского режима пострадали не менее 25 022 мирных жителей, погибли 7 203 человека. Среди жертв - 1 328 детей, из них 237 погибли, сообщил Мирошник.