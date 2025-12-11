Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Премьер Бельгии назвал воровством планы ЕК экспроприировать российские активы
11 декабря 2025 / 10:39
Премьер Бельгии назвал воровством планы ЕК экспроприировать российские активы
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Предложения Еврокомиссии (ЕК) по финансовым гарантиям Бельгии при экспроприации активов России не убедили премьер-министра королевства Барта Де Вевера, он по-прежнему считает план ЕК воровством.

"Есть лучшие решения, чем украсть активы Центробанка России", - сказал он, выступая в Палате представителей парламента Бельгии. "Это деньги страны, с которой мы даже не находимся в состоянии войны. Это все равно что вломиться в посольство, вынести всю мебель и продать ее", - приводит слова политика газета Libre.

Он отметил, что если план ЕК по экспроприации российских активов по схеме "репарационного кредита" будет утвержден путем голосования квалифицированным большинством на саммите ЕС 18-19 декабря, то он будет готов "оспаривать это решение в суде".

Де Вевер также назвал незаконным план Еврокомиссии прибегнуть к статье 122 Договора о Евросоюзе, "которая позволяет принять решение в Европейском совете квалифицированным большинством голосов в экстренной ситуации" вместо принципа консенсуса. Вопрос финансирования Украины на 2026-2027 годы "ни в коем случае не является экстренной ситуацией", подчеркнул он.

Глава бельгийского правительства вновь повторил свою позицию, указав, что считает лучшим вариантом финансирование Киева в 2026-2027 годах с помощью "общеевропейского кредита".

Некоторое время назад Валери Урбен, глава депозитария Euroclear, где блокированы €185 млрд российских активов (из €210 млрд, замороженных в Европе), также заявила, что готова добиваться в суде отмены потенциальных решений об экспроприации российских активов.

