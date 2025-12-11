Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Безопасность
Politico: в НАТО не готовы к сценарию выхода США из альянса
11 декабря 2025 / 10:59
Politico: в НАТО не готовы к сценарию выхода США из альянса
© EPA-EFE/ OLIVIER MATTHYS / POOL/ТАСС

Страны - члены Североатлантического альянса не имеют плана действий на случай выхода США из военного блока. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Как отмечается, дипломаты НАТО интерпретируют соответствующие сигналы из Вашингтона не как подготовку к реальным действиям, а только как сигнал для Евросоюза о переориентации внешней политики страны на азиатский и арктический регионы.

По утверждению анонимного дипломата альянса, НАТО не может планировать будущее после ухода крупнейшего партнера в виде США, так как "это противоречило бы самой цели военного блока".

Некоторое время назад член Палаты представителей американского Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил проект закона, в соответствии с которым США должны выйти из НАТО. Согласно тексту документа, "членство в НАТО не отвечает интересам страны в сфере национальной безопасности". Когда инициатива может быть рассмотрена Палатой представителей, пока не уточняется.

