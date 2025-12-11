Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Отец убитых детей из Канска получил четыре года колонии
11 декабря 2025 / 11:20
Отец убитых детей из Канска получил четыре года колонии
© Объединенная пресс-служба судов Красноярского края/ТАСС

Канский городской суд в Красноярском крае вынес приговор в виде четырех лет колонии общего режима Владимиру Мытько - отцу троих детей, которые были убиты матерью в Канске, за истязания детей и жены. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края сообщает ТАСС.

"В четверг, 11 декабря, провозглашен обвинительный приговор в отношении Мытько В. Н. Предварительным следствием и судом установлено, что в период с лета 2018 года по 14 апреля 2025 года Мытько В. Н., желая добиться неукоснительного подчинения и послушания, систематически истязал своих малолетних сыновей М. и Т., а также свою жену Мытько В. В." - говорится в сообщении.

Суд признал Мытько виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. 

