Европа пустилась в поиски собственного «я»

Владимир Свиридов, международный обозреватель

«Дорогие американские друзья, Европа - ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Нам нужно придерживаться этой стратегии, это единственная разумная стратегия для нашей общей безопасности», - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях, комментируя обнародованную в Вашингтоне новую стратегию национальной безопасности США.

И эта самая сдержанная реакция, проявленная европейскими политиками в отношении документа, которым нынешняя американская администрация будет руководствоваться во время всего президентского срока Дональда Трампа. Другие же, особенно наиболее ярые русофобы, буквально зашлись в истерике от той крайне негативной и, следует признать, правдивой оценки политики европейских чиновников, которая дана в стратегии. Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель даже заявил, что обнародование новой стратегии национальной безопасности США равносильно объявлению войны Европе.

А глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала провокацией обвинения президента США Дональда Трампа в адрес ЕС в нарушениях в Европе свободы слова в контексте интервью о новой политике США. Об этом она заявила на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам. "Мне представляется, что эти заявления являются провокацией", - сказала Каллас в ответ на вопрос об обвинениях Вашингтона в адрес Брюсселя в ограничении свободы слова в Интернете после того, как на X был наложен штраф в €120 млн за "несоблюдение Акта цифровых услуг ЕС". Каллас высказала мнение, что ЕС является "самой сутью свободы слова" и призвала США искать нарушения свободы слова "в других местах". Как говориться, «вся Европа разделила ее недоумение»…

И такая реакция вполне объяснима, так как в стратегии прямо сказано, что из-за политики европейских чиновников Европа теряет долю мирового ВВП - с 25 процентов в 1990 году до 14 процентов на сегодняшний день. Но экономический спад это еще, как говорится, цветочки по сравнению с тем, что, как отмечают авторы стратегии, Европа оказалась перед реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации.

«Более масштабные проблемы, стоящие перед Европой, включают в себя действия Европейского союза и других транснациональных организаций, подрывающие политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, преобразующую континент и порождающую раздоры, цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и уверенности в себе», - подчеркивается в стратегии.

И делается вывод, что если нынешние тенденции сохранятся, континент изменится до неузнаваемости уже через 20 лет или раньше. Поэтому далеко не очевидно, будут ли экономики и вооруженные силы некоторых европейских стран достаточно сильны, чтобы оставаться надежными союзниками США.

Еще одной причиной такой ситуации в Европе является война на Украине, на которую европейские чиновники, как отмечается в стратегии, возлагают нереалистичные надежды. Причем значительное европейское большинство хочет мира, однако это стремление не воплощается в политику, во многом из-за подрыва демократических процессов этими же чиновниками. И если европейские государства не пойдут на прекращение войны, если они не смогут реформироваться, то окажутся в ловушке политического кризиса.

Этого Соединенные Штаты, говорится далее в стратегии, не могут допустить, так как Европа сохраняет стратегическую и культурную значимость для США. Списать Европу со счетов было бы губительно и для достижения целей этой стратегии. Поэтому задача США - помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию. Америке понадобится сильная Европа, чтобы успешно конкурировать и работать сообща, чтобы не допустить доминирования любого противника на континенте.

США также намерены добиваться предоставления Европе возможности твердо стоять на ногах и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе взяв на себя основную ответственность за собственную оборону, не находясь под влиянием какой-либо противоборствующей силы.

Важнейшим интересом Соединенных Штатов, как указывается в стратегии, является скорейшее прекращение военных действий на Украине с целью стабилизации экономики европейских стран, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией, а также обеспечения возможности поствоенного восстановления Украины для ее выживания в качестве жизнеспособного государства.

При этом управление отношениями Европы с Россией потребует от США, отмечается в стратегии, значительного дипломатического вмешательства как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.

Нельзя также не заметить, что впервые после окончания «холодной войны» США в новой стратегии открыто ставят под сомнение дальнейшее расширение НАТО. По мнению ее авторов, в долгосрочной перспективе более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими странами. А это вызывает сомнения в том, будут ли они воспринимать своё место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО. В этой связи стратегия содержит призыв отказаться от дальнейшего расширения НАТО. На практике это может означать неформальный мораторий на прием новых членов - в частности, Украины.

Интересно, что по времени с выходом стратегии нацбезопасности США совпало внесение в конгресс законопроекта о выходе страны из НАТО. Это сделал конгрессмен Томас Масси, который назвал альянс «реликтом холодной войны», напомнив, что он был создан для противостояния СССР, который распался более 30 лет назад. По его словам, декларируемые НАТО цели «больше не соответствуют интересам национальной безопасности США».

Конечно же, ожидать, что конгресс примет такой закон, и уж тем более выхода США из НАТО, как об этом говорят некоторые аналитики, не приходится. Тем не менее, учитывая американскую позицию, которая изложена в стратегии, а также реакцию на нее большинства европолитиков, не представляет труда предположить, что напряженность в отношениях между США и Старым Светом будет нарастать.

Тем более что уже после выхода стратегии европейские лидеры в лице британского премьера Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона и германского канцлера Фридриха Мерца приняли в Лондоне Зеленского и выступили за продолжение украинского конфликта. А на 15 декабря запланирован саммит Евросоюза, на котором будет решаться вопрос о выделении около 200 млрд долларов, необходимых для финансирования Украины в течение следующих двух лет, и поддержке киевского режима в противостоянии с Россией.

Одновременно в европейских СМИ стали множиться статьи, в которых говорится, что Трамп является врагом Европы, а трампизм – «враждебной силой». И в подтверждение тому приводятся опросы европейцев, которые показывают, что почти половина из них придерживается такого мнения. При этом многие высказывают обеспокоенность, что Трамп может применить различные рычаги давления, чтобы изменить Европу в нужном Соединенным Штатам политическом направлении. И в частности, пойти на сокращение американского военного присутствия на континенте.

Высокопоставленные чиновники НАТО тут же пытались успокоить общественность. По их словам, хотя администрация Трампа объявила о выводе 3000 военнослужащих США из Румынии, в Европе по-прежнему находятся 79 000 американских военных - это больше, чем вся британская армия. Но они также признают, что европейцам будет непросто заменить ключевые американские военные возможности, такие как спутниковая разведка, противовоздушная оборона, ракеты большой дальности, а также системы командования и контроля.

Тем временем уже сам Дональд Трамп обрушившись с критикой на «разлагающиеся» европейские страны и «политкорректных» лидеров, чья политика «разрушает» их государства. Об этом он заявил в интервью изданию Politico, опубликованном во вторник. «Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать», - сказал глава Белого дома при этом. И добавил, что они должны поменять свою политику, если хотят, чтобы европейские страны были «сильными», а также дал понять, что поддержит тех политических кандидатов, которые разделяют его видение будущего континента.

Несколько позже, в среду, Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в ходе которого главы государств, как было сказано по его итогам, сошлись во мнении, что это решающий момент для Украины и для общей безопасности в евроатлантическом регионе. Со своей стороны Трамп заявил, что обменялся с участниками разговора, «довольно резкими словами», и, не вдаваясь в подробности, заметил, что «у нас были некоторые разногласия, и посмотрим, чем это закончится».