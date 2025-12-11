Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
FT: США считают неизбежным условием отказ Украины от территорий
11 декабря 2025 / 11:39
FT: США считают неизбежным условием отказ Украины от территорий
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС

Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на Киев с целью отказа от территориальных претензий. По их мнению, такое условие является неизбежной частью любого мирного соглашения между Россией и Украиной, со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

По данным издания, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф разделяет соответствующую точку зрения. Он считает, что отказ Киева от части территорий поспособствует достижению справедливого мира.

В ночь на 3 декабря в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и условились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский в понедельник заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с лидерами Европы. Вместе с тем он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".

