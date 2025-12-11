Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 11 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,57% и торговались на уровне 2 736,11 и 1 106,46 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,13 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 739,1 пункта (+0,68%), индекс РТС составлял 1 107,67 пункта (+0,68%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,0935 рубля (-7,65 копейки).