Лавров отметил, что потери ВСУ в ходе конфликта составили более 1 млн человек
11 декабря 2025 / 12:17
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Людские потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно превысили 1 млн человек и продолжают расти. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования.
"Людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма и некоторыми запрещенными субстанциями, в повседневной жизни превратился в организованную преступную группу", - указал глава российской дипломатии.
Он отметил, что киевский режим погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров.