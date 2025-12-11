NYT: Рубио поручил прекратить использование шрифта Calibri в Госдепе

Госсекретарь США Марко Рубио поручил отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах Госдепа и вернуться к Times New Roman, сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, Рубио 9 октября направил своим подчиненным служебную записку, в которой охарактеризовал решение администрации бывшего президента Джо Байдена отказаться от использования шрифта Times New Roman как "никчемную" попытку проводить политику культурного многообразия. По его словам, возвращение к старому шрифту "вернет благовидность и профессионализм в письменные документы департамента". Шрифт Calibri американский госсекретарь назвал недостаточно официальным, что негативно сказывалось на официальных бланках министерства.

Два шрифта отличаются тем, что принадлежат к двум разным категориям наборных шрифтов - с засечками и без. У Calibri нет засечек на литтерах, он выглядит более просто, чем Times New Roman. В 2023 году предшественник Рубио Энтони Блинкен распорядился перейти на Calibri и увеличить размер шрифта. Основанием для такого решения стала рекомендация отдела по политике разнообразия и инклюзивности, который посчитал необходимым использовать более простой шрифт, чтобы документы было легче читать людям, страдающим дислексией или имеющим проблемы со зрением.

Рубио, со своей стороны, подчеркнул, что новый шрифт не сделал документы более удобочитаемыми, а само решение Блинкена назвал "самым противозаконным, аморальным, радикальным и расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности". "Переход на Calibri ничего не привнес, а только повлек за собой деградацию официальной переписки в департаменте", - приводит издание слова госсекретаря.

Times New Roman используется в Госдепе с 2004 года, он пришел на смену шрифту Courier New.