Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 15:33
КОТИРОВКИ
USD
11/12
77.8998
EUR
11/12
91.3806
Новости часа
Мерц заявил, что европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
Москва
11 декабря 2025 / 15:33
Котировки
USD
11/12
77.8998
0.0000
EUR
11/12
91.3806
0.0000
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Стратегия нацбезопасности США и Мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и Мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
NYT: Рубио поручил прекратить использование шрифта Calibri в Госдепе
11 декабря 2025 / 12:30
NYT: Рубио поручил прекратить использование шрифта Calibri в Госдепе
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио поручил отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах Госдепа и вернуться к Times New Roman, сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, Рубио 9 октября направил своим подчиненным служебную записку, в которой охарактеризовал решение администрации бывшего президента Джо Байдена отказаться от использования шрифта Times New Roman как "никчемную" попытку проводить политику культурного многообразия. По его словам, возвращение к старому шрифту "вернет благовидность и профессионализм в письменные документы департамента". Шрифт Calibri американский госсекретарь назвал недостаточно официальным, что негативно сказывалось на официальных бланках министерства.

Два шрифта отличаются тем, что принадлежат к двум разным категориям наборных шрифтов - с засечками и без. У Calibri нет засечек на литтерах, он выглядит более просто, чем Times New Roman. В 2023 году предшественник Рубио Энтони Блинкен распорядился перейти на Calibri и увеличить размер шрифта. Основанием для такого решения стала рекомендация отдела по политике разнообразия и инклюзивности, который посчитал необходимым использовать более простой шрифт, чтобы документы было легче читать людям, страдающим дислексией или имеющим проблемы со зрением.

Рубио, со своей стороны, подчеркнул, что новый шрифт не сделал документы более удобочитаемыми, а само решение Блинкена назвал "самым противозаконным, аморальным, радикальным и расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности". "Переход на Calibri ничего не привнес, а только повлек за собой деградацию официальной переписки в департаменте", - приводит издание слова госсекретаря.

Times New Roman используется в Госдепе с 2004 года, он пришел на смену шрифту Courier New. 

Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и Мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и Мюнхенская речь Путина. Мнение
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Мерц заявил, что европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины
13:13
Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
12:59
Politico: в США рассмаривают идею создания альтернативы G7 с участием РФ
12:47
Российские ВС освободили Лиман в Харьковской области
12:30
NYT: Рубио поручил прекратить использование шрифта Calibri в Госдепе
12:17
Лавров отметил, что потери ВСУ в ходе конфликта составили более 1 млн человек
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
FT: США считают неизбежным условием отказ Украины от территорий
11:20
Отец убитых детей из Канска получил четыре года колонии
10:59
Politico: в НАТО не готовы к сценарию выхода США из альянса
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения