Российские ВС освободили Лиман в Харьковской области

Военнослужащие Северной группировки войск за прошедшие сутки освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.