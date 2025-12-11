Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Стратегия нацбезопасности США и Мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Безопасность
Российские ВС освободили Лиман в Харьковской области
11 декабря 2025 / 12:47
© Александр Река/ ТАСС
Военнослужащие Северной группировки войск за прошедшие сутки освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.