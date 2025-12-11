Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Politico: в США рассмаривают идею создания альтернативы G7 с участием РФ
11 декабря 2025 / 12:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Американская администрация прорабатывает возможность создания нового объединения из пяти стран, альтернативного Группе семи (G7), с участием России, США, Китая, Индии и Японии, пишет газета Politico.

Сообщается, что в Вашингтоне обсуждается, "казалось бы, необычная идея" учреждения нового объединения под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5).

По данным портала Defense One, соответствующий пункт был включен в необнародованную версию Стратегии национальной безопасности, с которой ему удалось ознакомиться. Как отмечается, администрация президента США Дональда Трампа изучает идею создания нового объединения, не ограниченного требованиями и условиями G7. Первым пунктом на повестке C5 могло бы стать урегулирование на Ближнем Востоке, в частности, нормализация отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Белый дом 5 декабря представил обновленную Стратегию национальной безопасности США. Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с РФ и отражает сохраняющиеся противоречия с Европой. 

