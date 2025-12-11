Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 15:33
Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Общество
Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
11 декабря 2025 / 13:13
© Евгений Курсков/ ТАСС

В России в период новогодних праздников ожидается существенный подъем заболеваемости гриппом, в том числе и гонконгским, риски существуют из-за того, что люди несвоевременно обращаются за помощью к медикам. На это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

"Эпидсезон по гриппу в этом году начался достаточно рано, что и свойственно гонконгскому гриппу (H3N2). И мы полагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью - это наша такая психологическая реакция. И приходят за помощью к медикам уже при тяжелом развитии. Поэтому мы сегодня делаем все, чтобы взять под контроль развитие ситуации, хоть пика заболеваемости и не наблюдается. И предупредить все риски, для чего и информируем граждан", - указала глава надзорного ведомства.

