Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники

В России в период новогодних праздников ожидается существенный подъем заболеваемости гриппом, в том числе и гонконгским, риски существуют из-за того, что люди несвоевременно обращаются за помощью к медикам. На это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

"Эпидсезон по гриппу в этом году начался достаточно рано, что и свойственно гонконгскому гриппу (H3N2). И мы полагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью - это наша такая психологическая реакция. И приходят за помощью к медикам уже при тяжелом развитии. Поэтому мы сегодня делаем все, чтобы взять под контроль развитие ситуации, хоть пика заболеваемости и не наблюдается. И предупредить все риски, для чего и информируем граждан", - указала глава надзорного ведомства.