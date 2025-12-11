Мерц заявил, что европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал "конструктивными" прошедшие накануне телефонные переговоры лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что в ходе беседы ему было представлено предложение, касающееся территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.

"Вчера днем у нас действительно состоялся очень детальный разговор с президентом Трампом. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и я. Мы обсудили следующие шаги в процессе в ближайшие дни. Мы предложили провести выходные, завершая подготовку документов во взаимодействии с американской администрацией", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Мерц обратил внимание, что "есть предложение, о котором Трамп не знал, когда шел разговор, так как оно еще не было отправлено американцам". "Мы сделали это вчера днем. Главный вопрос состоит в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина", - указал он, отметив, что на него должен ответить Киев. "Мы ясно дали это понять президенту Трампу", - добавил глава германского кабмина.