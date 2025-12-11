Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 17:04
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Спорт
Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
11 декабря 2025 / 13:44
Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет. Об этом информировала пресс-служба ФХМР, передает ТАСС.

Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года. Внеочередная конференция ФХМР состоится 26 декабря. На ней будет избран новый руководитель организации. На эту должность исполком Федерации хоккея с мячом России выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса.

С 2006 по 2022 год Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) и покинул пост из-за начала СВО. За этот период Россия провела 8 чемпионатов мира (2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2016, 2018), россияне 9 раз выигрывали мировое первенство (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019).

Сам Скрынник в бытность игроком выступал за "Водник". После окончания карьеры он работал в системе архангельского клуба. Кроме того, он был вице-президентом московского "Динамо".

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (I и II степени), орденом Дружбы (2007) и орденом Почета (2019), благодарностью президента РФ (1999). 

