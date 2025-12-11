Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Путин: уровень бедности в РФ к 2036 году должен стать ниже 5%
11 декабря 2025 / 13:58
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам определил ориентиры для снижения уровня бедности в стране: к 2036 году этот показатель должен опуститься ниже 5%.
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - указал он.