11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Политика
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10

В вопросе мирного урегулирования на Украине Дональд Трамп, как мы в советское время, все стремится успеть к каким-то датам. Он не устает выставлять дедлайны. На самом деле, индикатором того, как движется мирный процесс можно назвать публикацию компроматов на украинских политиков. Совершенно очевидно, что это верный способ давить на Зеленского. При этом, как кажется, американцы придерживают туз в рукаве. То есть, главный компромат, который у них есть – пока не предан гласности. А главным компроматом, конечно, являются прослушки самого Зеленского. Однако, пока они этот козырь не задействуют. Зеленскому оставляют шанс уйти достойно, если он будет достаточно сговорчивым, конечно. В тоже время, глава Украины, как человек достаточно самонадеянный, возможно слишком рассчитывает на помощь своих западноевропейских друзей и партнеров. А те, в глубине души, надеются, что им удастся все-таки переждать Трампа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7011103be0bee0c9bfecc56509950713/

14:58
Путин констатировал приоритет Конституции во внутренней и внешней политике РФ
14:45
Российские ВС поразили объекты энергетики, используемые ВСУ
14:30
Трамп: состав "Совета мира" по Газе будет объявлен в начале 2026 года
14:15
Лавров: если Европа решит воевать, РФ готова хоть сегодня
13:58
Путин: уровень бедности в РФ к 2036 году должен стать ниже 5%
13:44
Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
13:30
Мерц заявил, что европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины
13:13
Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
12:59
Politico: в США рассмаривают идею создания альтернативы G7 с участием РФ
12:47
Российские ВС освободили Лиман в Харьковской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
