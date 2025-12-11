Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение

В вопросе мирного урегулирования на Украине Дональд Трамп, как мы в советское время, все стремится успеть к каким-то датам. Он не устает выставлять дедлайны. На самом деле, индикатором того, как движется мирный процесс можно назвать публикацию компроматов на украинских политиков. Совершенно очевидно, что это верный способ давить на Зеленского. При этом, как кажется, американцы придерживают туз в рукаве. То есть, главный компромат, который у них есть – пока не предан гласности. А главным компроматом, конечно, являются прослушки самого Зеленского. Однако, пока они этот козырь не задействуют. Зеленскому оставляют шанс уйти достойно, если он будет достаточно сговорчивым, конечно. В тоже время, глава Украины, как человек достаточно самонадеянный, возможно слишком рассчитывает на помощь своих западноевропейских друзей и партнеров. А те, в глубине души, надеются, что им удастся все-таки переждать Трампа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7011103be0bee0c9bfecc56509950713/