Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13

Новая американская Стратегия национальной безопасности вызывает двойственные чувства. С одной стороны, в ней просматривается реверанс в нашу сторону. Россия там совершенно не упомянута в негативном ключе. И это не просто высказывание, например, Трампа, а все-таки базовый документ. И в этом документе есть несколько основополагающих принципов, которые меняют представление о том, как будет устроен мир в дальнейшем. Слова США все еще значат очень много.

Так вот, с другой стороны, и это вызывает настороженность, - в новой стратегии объявлено жесткое противостояние с Китаем. Получается так, что России предлагается либо занять нейтральную позицию, либо поучаствовать в этом противостоянии на стороне США. Нам, конечно, хотелось бы нормальных отношений с американцами, но Путин сказал однажды, что российско-китайские отношения не могут быть подвержены ревизии. Так что, едва ли Россию может обрадовать такой выбор. Выход – продолжать балансировать между Западом и Востоком.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e9d7d17ef46962141bab80a0b4eb5870/

 

