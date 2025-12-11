Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Безопасность
Лавров: если Европа решит воевать, РФ готова хоть сегодня
11 декабря 2025 / 14:15
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
В Европе сегодня царит "милитаристский угар", при этом если там решат воевать, Россия готова "хоть сейчас". На этом акцентировал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
"С той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как заявил наш президент Владимир Путин, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - подчеркнул глава МИД.