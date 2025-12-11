Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров: если Европа решит воевать, РФ готова хоть сегодня
11 декабря 2025 / 14:15
В Европе сегодня царит "милитаристский угар", при этом если там решат воевать, Россия готова "хоть сейчас". На этом акцентировал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"С той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как заявил наш президент Владимир Путин, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - подчеркнул глава МИД.

