Трамп: состав "Совета мира" по Газе будет объявлен в начале 2026 года
11 декабря 2025 / 14:30
Трамп: состав "Совета мира" по Газе будет объявлен в начале 2026 года
© Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, огласят в начале 2026 года, в него войдут лидеры ряда стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

"Мы сделаем это в начале следующего года", - отметил он, добавив, что этот орган, председателем которого, предположительно, будет сам Трамп, станет "легендарным советом". "В большинстве это будут руководители самых важных государств. Все они хотят войти в состав совета", - указал политик.

"На самом деле, этого не планировалось", - уточнил американский лидер. По его словам, первоначально ожидалось, что членами структуры станут просто "выдающиеся люди", но не обязательно лидеры стран. "Однако руководители, короли, президенты, премьер-министры - все они хотят войти в состав совета", - подчеркнул он.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, инициированного Трампом. На следующий день в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня.

По данным американского портала Axios, президент США намерен объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки подразумевает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира". 

