Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Российские ВС поразили объекты энергетики, используемые ВСУ
11 декабря 2025 / 14:45
Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетики и топливного комплекса, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

15:14
В СК назвали число погибших и пострадавших в пермском вузе
14:58
Путин констатировал приоритет Конституции во внутренней и внешней политике РФ
14:45
Российские ВС поразили объекты энергетики, используемые ВСУ
14:30
Трамп: состав "Совета мира" по Газе будет объявлен в начале 2026 года
14:15
Лавров: если Европа решит воевать, РФ готова хоть сегодня
13:58
Путин: уровень бедности в РФ к 2036 году должен стать ниже 5%
13:44
Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
13:30
Мерц заявил, что европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины
13:13
Попова не исключает роста случаев гонконгского гриппа в новогодние праздники
12:59
Politico: в США рассмаривают идею создания альтернативы G7 с участием РФ
