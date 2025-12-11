Российские ВС поразили объекты энергетики, используемые ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетики и топливного комплекса, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.