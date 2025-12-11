Путин констатировал приоритет Конституции во внутренней и внешней политике РФ

Россия руководствуется своей Конституцией в качестве безусловного приоритета как во внутренней, так и во внешней политике. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

"Приоритет Конституции Российской Федерации, нашего основного закона, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, реализуя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютно безусловная вещь", - отметил российский лидер.