Политика
Путин констатировал приоритет Конституции во внутренней и внешней политике РФ
11 декабря 2025 / 14:58
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия руководствуется своей Конституцией в качестве безусловного приоритета как во внутренней, так и во внешней политике. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
"Приоритет Конституции Российской Федерации, нашего основного закона, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, реализуя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютно безусловная вещь", - отметил российский лидер.