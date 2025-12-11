Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 18:36
Москва
11 декабря 2025 / 18:36
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Общество
В СК назвали число погибших и пострадавших в пермском вузе
11 декабря 2025 / 15:14
В СК назвали число погибших и пострадавших в пермском вузе
© Донат Сорокин/ ТАСС

Согласно уточненным данным, три человека пострадали и двое погибли в результате разгерметизации гидравлического стенда в Пермском политехническом университете (ПНИПУ). Об этом со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при инциденте.

По информации регионального управления СК: "11 декабря 2025 года в лаборатории сотрудниками юридического лица производились испытательные работы частей механического оборудования. Предварительно, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение. Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления".

Уточняется, что в числе погибших малолетняя девочка. 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура Ленинского района Перми инициировала проверку. 

