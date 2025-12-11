Пашинян прибыл на встречу премьеров ЕАЭС в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Доме правительства РФ, сообщает ТАСС.

Самолет Пашиняна ночью не смог совершить посадку в Москве из-за атаки БПЛА на столицу. Борт был перенаправлен в Санкт-Петербург. В четверг утром премьер Армении прибыл в Москву.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая прошедшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно распространенным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, нейтрализовано 39 беспилотных летательных аппаратов, летевших на город.