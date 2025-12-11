Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 18:36
КОТИРОВКИ
USD
11/12
77.8998
EUR
11/12
91.3806
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ Лавров считает Финляндию одной из наиболее русофобских стран
Москва
11 декабря 2025 / 18:36
Котировки
USD
11/12
77.8998
0.0000
EUR
11/12
91.3806
0.0000
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Геополитика
Политика
Пашинян прибыл на встречу премьеров ЕАЭС в Москве
11 декабря 2025 / 15:30
Пашинян прибыл на встречу премьеров ЕАЭС в Москве
© Сергей Булкин/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Доме правительства РФ, сообщает ТАСС.

Самолет Пашиняна ночью не смог совершить посадку в Москве из-за атаки БПЛА на столицу. Борт был перенаправлен в Санкт-Петербург. В четверг утром премьер Армении прибыл в Москву.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая прошедшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно распространенным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, нейтрализовано 39 беспилотных летательных аппаратов, летевших на город.

Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ
16:32
Лавров считает Финляндию одной из наиболее русофобских стран
16:14
Путин встретится с Эрдоганом в Туркмении 12 декабря
15:59
ABC: Киев передал Вашингтону "новый мирный план" из 20 пунктов
15:45
Швейцарский йодль включен в список культурного наследия ЮНЕСКО
15:30
Пашинян прибыл на встречу премьеров ЕАЭС в Москве
15:14
В СК назвали число погибших и пострадавших в пермском вузе
14:58
Путин констатировал приоритет Конституции во внутренней и внешней политике РФ
14:45
Российские ВС поразили объекты энергетики, используемые ВСУ
14:30
Трамп: состав "Совета мира" по Газе будет объявлен в начале 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения