11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Швейцарский йодль включен в список культурного наследия ЮНЕСКО
11 декабря 2025 / 15:45
© Fairfax Media via Getty Images/ТАСС

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО добавлена швейцарская техника пения йодль. Соответствующее сообщение распространило федеральное ведомство культуры Швейцарии.

"ЮНЕСКО сегодня включила йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренен в обществе", - указали в ведомстве.

Заседание межправительственного комитета ЮНЕСКО состоялось 11 декабря в Нью-Дели. Берн подал соответствующую заявку в прошлом году.

Йодль - особая техника пения, основанная на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом. Она характеризуется резкими переключениями между регистрами и звенящим, высоким звуком. Эта техника пения также распространена в других странах альпийского региона, в том числе Германии и Австрии.

