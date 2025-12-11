Украина передала США новую версию мирного плана из 20 пунктов, выработанную совместно с европейскими партнерами. Об этом со ссылкой на украинского чиновника передает телеканал ABC News.

Как отмечается, вариант предусматривает "некоторые новые идеи", которые касаются территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Переговорный процесс по Украине активизировался после того, как США в ноябре инициировали свой план, включающий 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его значительно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп указал, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.

В понедельник Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с лидерами Европы. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.