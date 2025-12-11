Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Туркмении 12 декабря
11 декабря 2025 / 16:14
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Президент России Владимир Путин 12 декабря примет участие в нескольких мероприятиях в столице Туркмении Ашхабаде. На полях у главы российского государства, в том числе состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра президент работает в Ашхабаде, готовимся к визиту в Туркменистан. Там пройдет международный форум по случаю Международного года мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован целый ряд двусторонних встреч", - указал Песков в ходе брифинга.
"Планируется", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли в планах у президента РФ встреча с турецким коллегой.