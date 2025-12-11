Лавров считает Финляндию одной из наиболее русофобских стран

Финляндия стала одной из наиболее русофобских стран и пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Финляндия была долгие послевоенные годы нашим добрым соседом, мы преодолели тяжелейший период, который существовал в наших отношениях накануне Второй мировой войны, в ее начале и уже особенно после начала Великой Отечественной войны, когда Гитлер напал на СССР. Финская армия активнейшим образом участвовала в войне против России, в том числе серьезные силы были выделены для обеспечения бесчеловечной, беспрецедентной блокады Ленинграда. Там наряду с германскими и финские войска участвовали", - отметил глава МИД РФ.

После войны стороны преодолели этот период истории и долгие десятилетия жили как добрые соседи, указал он.

"Граница была открыта для посещений людьми в одном и в другом направлении. Финская промышленность, судостроение и лесная промышленность поднимались на дешевых энергоносителях, которые поставляла Россия. Была взаимная обоюдовыгодная торговля и культурные связи. И вдруг, как-будто слетела позолота с наших финских коллег, включая нынешнего президента Александера Стубба, который производил впечатление вполне серьезного, ответственного политика. И Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств и пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию, никогда не договариваться больше с Россией ни о чем, а только с ней воевать и враждовать", - указал Лавров.