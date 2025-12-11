Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 396 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронемашин, 1 628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц специальной военной автомобильной техники.