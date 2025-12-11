Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 18:40
Путин отметил, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ
Москва
11 декабря 2025 / 18:40
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ
11 декабря 2025 / 16:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 396 беспилотников ВСУ
© Александр Река/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 396 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронемашин, 1 628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц специальной военной автомобильной техники.

