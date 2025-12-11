Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 20:08
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных Президент Эстонии заявил, что "внезапно повзрослел" и решил не слушать дураков
Москва
11 декабря 2025 / 20:08
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Путин отметил, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции
11 декабря 2025 / 16:59
Путин отметил, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции
© Сергей Бобылёв/ТАСС, ведущее фотоагентство

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что темпы роста пенсий в стране должны быть не ниже инфляции.

"Нам также важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было отражено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции", - сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства также отметил, что страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. 

"С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%", - указал он, обратив внимание, что это выше ожидаемой по итогам текущего года инфляции.

Путин также заявил, что темп индексации социальных пенсий с 1 апреля будет соответствовать росту с 2026 года прожиточного минимума пенсионеров.

По его словам, на эти цели закладываются средства и в федеральный бюджет, и в бюджет Соцфонда. "На сегодняшний день фонд имеет надежную доходную базу, благодаря растущим номинальным, а главное реальным зарплатам в экономике", - добавил глава государства. 

