Словом 2025 года по версии портала "Грамота.ру" стало "зумер". Второе место заняло "выгорание", третье - "ред-флаг", со ссылкой на пресс-службу портала сообщает ТАСС.

В шорт-лист акции вошли 12 кандидатов. Победителя определили рейтинговым голосованием эксперты из всех регионов РФ. При этом каждый из них мог выбрать от одного до трех слов.

Участниками голосования стали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга, а также Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Калуги, Красноярска, Майкопа, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Челябинска и Череповца.

"Абсолютным победителем стало слово "зумер", его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова "выгорание" (38%), "ред-флаг" (37%) и "промпт" - 36%", - следует из сообщения.