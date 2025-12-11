Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 20:08
Москва
11 декабря 2025 / 20:08
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Политика
Слуцкий заявил о необходимости легализовать криптовалюту в России
11 декабря 2025 / 17:30
Слуцкий заявил о необходимости легализовать криптовалюту в России
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости легализовать в России цифровые активы, включая криптовалюту. Соответствующую точку зрения он изложил на Всероссийском слете региональных управленческих партийных команд ЛДПР, передает ТАСС.

"ЛДПР считает необходимым начать диалог о легализации и разумном регулировании цифровых активов, той же криптовалюты. Это вопрос не спекуляций, а технологического и финансового суверенитета, новой свободы для нашего предпринимательства, особенно для молодежи и IT-сектора", - указал он.

Слуцкий считает, что после "неизбежной исторической победы" России в специальной военной операции (СВО) стране необходимо будет сфокусироваться на повышении качества жизни россиян. "Победа должна дать людям главное - свободу жить, работать, растить детей без гнета бюрократии, непосильных платежей и социальной несправедливости. А пока нужно думать, как увеличить национальный доход нашей страны", - подчеркнул он.

"Мы не можем бесконечно запрещать то, чем пользуется весь мир. Мы должны этим управлять. После победы Россия должна быть открыта для будущего, а не замурована в архаичных запретах. Мы должны предоставить людям инструменты для развития, а не ограничивать их под надуманным предлогом", - добавил политик. 

