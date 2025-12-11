Президент Эстонии Алар Карис на своей странице в соцсетях отметил, что он повзрослел и больше не будет слушать глупцов. Об этом информировал портал национального гостелерадио ERR.

"Я внезапно повзрослел, я больше не могу терпеть некоторые вещи. Не потому, что я высокомерный, а просто потому, что я достиг точки в своей жизни, когда я не хочу тратить больше времени на то, что раздражает или причиняет мне боль. Я больше не могу терпеть чрезмерные требования, предъявляемые дураками. Желание угодить тем, кто меня не любит, ушло. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне ", - приводит портал слова эстонского лидера в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сообщается, что советник президента по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил ERR, что сообщение было написано лично Карисом, но не уточнил, кого именно глава государства назвал "дураками".