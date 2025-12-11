Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 145 человек, в ходе действий группировок "Запад" - до 215, "Южная" - свыше 120, "Центр" - более 415, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - свыше 50 военнослужащих.