Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
11 декабря 2025 / 17:57
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 145 человек, в ходе действий группировок "Запад" - до 215, "Южная" - свыше 120, "Центр" - более 415, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - свыше 50 военнослужащих.