Путин: новая семейная выплата вводится в дополнение к другим мерам поддержки

Семейная выплата вводится в дополнение с 2026 года, право на другие меры поддержки остается. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, "будет введена новая мера поддержки семей с двумя или более детьми - так называемая семейная выплата". Путин уточнил, что право на нее получат те российские семьи, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше 1,5 прожиточных минимума региона, в котором они живут. Он отметил, что в этом случае для каждого из работающих родителей будет возможность вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. "Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью", - указал глава государства. "Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - добавил он.

Президент сообщил, что для оформления выплаты будет необходимо подать заявление с 1 июня по 1 октября.

Кроме того, он поставил задачу сделать процедуру максимально удобной, простой и необременительной для людей. Вместе с тем Путин выразил надежду, что новый инструмент окажется востребованным и поможет сделать систему соцподдержки адекватнее, эффективнее и справедливее.