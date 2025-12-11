Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
В России в 2025 году в реестр иноагентов добавили 182 физлица
11 декабря 2025 / 18:30
В России в 2025 году в реестр иноагентов добавили 182 физлица
© Артем Геодакян/ ТАСС

В реестр Минюста за 2025 год были включены данные еще о 182 гражданах, признанных иностранными агентами, 154 из них находятся за рубежом. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Включено в реестр в 2025 году 215 субъектов, в том числе 182 - физические лица. Из них 154 находятся за границей", - отметил он.

Из 307 физических лиц, внесенных в реестр иноагентов за 2023-2024 годы, 237 находятся за границей.

"То, что давление коллективного Запада будет постоянным, нам это понятно, оно идет, продолжается с давних времен", - указал Свириденко, добавив, что действующий в России институт иностранного агента - "это итог сегодняшнего дня". "А механизм давления Запада будет совершенствоваться, давление - усиливаться", - полагает он. 

