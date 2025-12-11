Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 21:40
Новости часа
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
Москва
11 декабря 2025 / 21:40
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
Шойгу: Россия нацелена активно расширять товарооборот с Лаосом
11 декабря 2025 / 18:45
Шойгу: Россия нацелена активно расширять товарооборот с Лаосом
© Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

 Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости наращивать товарооборот России и Лаоса.

"Разумеется, мы можем радоваться, что товарооборот в 2024 году вырос на 65%, однако слишком велик простор для его расширения", - отметил он во время переговоров с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

"Мы нацелены на очень продуктивную работу в этом направлении", - указал Шойгу, выразив надежду, что развитию взаимодействия будет способствовать нынешний визит российской делегации во Вьентьян.

Он также поблагодарил руководство и народ Лаоса "за память, которую хранят и не позволяют ее исказить, забыть" о поддержке СССР и РФ.

Премьер-министр Лаоса, со своей стороны, обратил внимание на "традиционно дружеские отношения между странами" и выразил благодарность за помощь стране. "Для нас очень важен вклад России в поддержание стабильности в регионе", - заявил он. Премьер также попросил Шойгу передать наилучшие пожелания главе российского правительства Михаилу Мишустину. 

