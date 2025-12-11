ВС Таиланда сообщили о гибели 102 военных Камбоджи

Не менее 102 военнослужащих ВС Камбоджи погибли в ходе обострения конфликта на таиландско-камбоджийской границе. Соответствующие данные приводит газета The Nation, ссылаясь на ВС Таиланда.

По информации ведомства, с 7 декабря таиландскими военными также были уничтожены шесть танков Т-55, одна реактивная система залпового огня БМ-21, 64 БПЛА и одна система РЭБ.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник сообщила, что камбоджийские силы утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами.