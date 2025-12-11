Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Безопасность
Президенту РФ доложили об освобождении Северска
11 декабря 2025 / 19:13
Президенту РФ доложили об освобождении Северска
© Ruptly/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, где обсуждалась нынешнее положение дел в зоне специальной военной операции (СВО), получил доклад о полном переходе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. По этому вопросу президент получил подробные доклады", - сказал он при общении с журналистами. 

