Экономика
Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
11 декабря 2025 / 19:31
© ТАСС
Доля национальных валют во взаиморасчетах внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, а между предпринимателями объединения этот показатель составляет более 98%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.
"Доля национальных валют в расчетах внутри объединения достигла 93%. По внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран "пятерки" - превысила 98%", - указал он.
Мишустин также напомнил о подписании в начале текущего года соглашения, позволяющего предприятиям стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства союза, а также программы развития биржевых торгов.