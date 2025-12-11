Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%

Доля национальных валют во взаиморасчетах внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, а между предпринимателями объединения этот показатель составляет более 98%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

"Доля национальных валют в расчетах внутри объединения достигла 93%. По внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран "пятерки" - превысила 98%", - указал он.

Мишустин также напомнил о подписании в начале текущего года соглашения, позволяющего предприятиям стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства союза, а также программы развития биржевых торгов.