Москва
11 декабря 2025 / 21:44
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
11 декабря 2025 / 19:45
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
© Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российские штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, на краснолиманском и рубцовском направлениях ведутся бои за Красный Лиман. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов при общении с верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. На краснолиманском и рубцовском направлении также продолжаются активные действия по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман", - указал он. 

Цена золота впервые с 21 октября поднялась выше $4 300 за тройскую унцию
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
Президенту РФ доложили об освобождении Северска
ВС Таиланда сообщили о гибели 102 военных Камбоджи
Шойгу: Россия нацелена активно расширять товарооборот с Лаосом
В России в 2025 году в реестр иноагентов добавили 182 физлица
Путин: новая семейная выплата вводится в дополнение к другим мерам поддержки
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
Президент Эстонии заявил, что "внезапно повзрослел" и решил не слушать дураков
