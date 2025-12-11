Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области

Российские штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, на краснолиманском и рубцовском направлениях ведутся бои за Красный Лиман. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов при общении с верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. На краснолиманском и рубцовском направлении также продолжаются активные действия по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман", - указал он.