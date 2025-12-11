Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Экономика
Цена золота впервые с 21 октября поднялась выше $4 300 за тройскую унцию
11 декабря 2025 / 19:59
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 300 за тройскую унцию впервые с 21 октября текущего года.
По состоянию на 19:47 мск, стоимость золота росла на 1,79% и торговалась на уровне $4 300,4 за тройскую унцию. К 20:02 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 304,5 за унцию (+1,89%), свидетельствуют данные площадки.
На 20:02 мск, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex продолжила обновлять исторический максимум. Так, стоимость серебра демонстрировала рост на 5,42% и находилась на отметке в $64,335 за тройскую унцию.
Ранее стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, поднявшись выше $64 за тройскую унцию.