Цена золота впервые с 21 октября поднялась выше $4 300 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 300 за тройскую унцию впервые с 21 октября текущего года.

По состоянию на 19:47 мск, стоимость золота росла на 1,79% и торговалась на уровне $4 300,4 за тройскую унцию. К 20:02 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 304,5 за унцию (+1,89%), свидетельствуют данные площадки.

На 20:02 мск, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex продолжила обновлять исторический максимум. Так, стоимость серебра демонстрировала рост на 5,42% и находилась на отметке в $64,335 за тройскую унцию.

Ранее стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, поднявшись выше $64 за тройскую унцию.