Медведев: идея о "ключевой пятерке" с участием РФ выглядит как щелчок по носу Европе
11 декабря 2025 / 20:15
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Идея Соединенных Штатов по созданию "ключевой пятерки" смотрится как щелчок по носу Европе, в первую очередь - Британии, Франции и Германии. Соответствующее сообщение разместил в Max заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, "эта идея выглядит как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию".
"Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные", - указал политик.