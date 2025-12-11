Медведев: идея о "ключевой пятерке" с участием РФ выглядит как щелчок по носу Европе

Идея Соединенных Штатов по созданию "ключевой пятерки" смотрится как щелчок по носу Европе, в первую очередь - Британии, Франции и Германии. Соответствующее сообщение разместил в Max заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, "эта идея выглядит как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию".

"Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные", - указал политик.