11 декабря 2025 / 23:11
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Спорт
МОК разрешил Белоруссии принимать международные соревнования
11 декабря 2025 / 20:28
МОК разрешил Белоруссии принимать международные соревнования
© David Ramos/ Getty Images/ТАСС

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендацию на запрет проведения соревнований под эгидой международных федераций в Белоруссии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

"Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. На Белоруссию эта рекомендация больше не распространяется", - следует из заявления.

Рекомендация МОК не проводить международные соревнования на территории Белоруссии действовала с 2022 года. 

Некоторое время назад исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется и на индивидуальные, и на командные виды спорта.

