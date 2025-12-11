МОК разрешил Белоруссии принимать международные соревнования

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендацию на запрет проведения соревнований под эгидой международных федераций в Белоруссии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

"Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. На Белоруссию эта рекомендация больше не распространяется", - следует из заявления.

Рекомендация МОК не проводить международные соревнования на территории Белоруссии действовала с 2022 года.

Некоторое время назад исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется и на индивидуальные, и на командные виды спорта.