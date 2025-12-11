Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 23:12
КОТИРОВКИ
USD
11/12
77.8998
EUR
11/12
91.3806
Новости часа
Путин провел телефонный разговор с Мадуро Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации
Москва
11 декабря 2025 / 23:12
Котировки
USD
11/12
77.8998
0.0000
EUR
11/12
91.3806
0.0000
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / НАТО против России
Безопасность
Рютте призвал государства НАТО срочно наращивать военные расходы
11 декабря 2025 / 20:45
Рютте призвал государства НАТО срочно наращивать военные расходы
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марке Рютте считает, что Россия близка к пику своей силы. Об этом он заявил, выступая в Берлине с программной речью по приглашению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте отметил, что РФ производит тысячи ударных беспилотников и крылатых ракет в год. "Она близка к пику своей силы", - указал он.

Генсек призвал страны НАТО в экстренном порядке наращивать военные расходы или готовиться к "масштабной войне с Россией", которая, по его утверждению, "придет в каждый дом".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не планирует нападать на страны Европы. По его словам, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".

Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:31
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
21:16
Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации
20:59
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $61 за баррель
20:45
Рютте призвал государства НАТО срочно наращивать военные расходы
20:28
МОК разрешил Белоруссии принимать международные соревнования
20:15
Медведев: идея о "ключевой пятерке" с участием РФ выглядит как щелчок по носу Европе
19:59
Цена золота впервые с 21 октября поднялась выше $4 300 за тройскую унцию
19:45
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
19:31
Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
19:13
Президенту РФ доложили об освобождении Северска
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения