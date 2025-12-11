Рютте призвал государства НАТО срочно наращивать военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марке Рютте считает, что Россия близка к пику своей силы. Об этом он заявил, выступая в Берлине с программной речью по приглашению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте отметил, что РФ производит тысячи ударных беспилотников и крылатых ракет в год. "Она близка к пику своей силы", - указал он.

Генсек призвал страны НАТО в экстренном порядке наращивать военные расходы или готовиться к "масштабной войне с Россией", которая, по его утверждению, "придет в каждый дом".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не планирует нападать на страны Европы. По его словам, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".